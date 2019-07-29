Опрос: Более половины россиян пока не готовы получить электронный паспорт

При этом практически треть опрошенных, напротив, хотела бы иметь онлайн-документ.

Почти 60% россиян не готовы к оформлению электронных паспортов, поскольку считают этот документ ненадёжным, а также опасаются возможных сбоев системы и базы данных, свидетельствует опрос ВЦИОМа, предоставленный ТАСС.

При этом подавляющее большинство россиян (85%) знакомы с инициативой ввести электронные паспорта. Однако больше половины из них (59%) сейчас не хотят его оформлять.

Практически треть (31%) опрошенных, наоборот, хотела бы иметь электронный паспорт. При этом чаще всего о таком желании заявляли мужчины (36%) и молодёжь от 18 до 24 лет (41%).

Согласно данным опроса, одним из наиболее значимых достоинств (11%) электронного паспорта является то, что он универсален. Ещё 8% отмечают его долговечность, столько же — низкие потери и компактность. 7% видят преимущество электронного паспорта в его практичности.

Однако для 22% россиян документ кажется ненадёжным, а ещё 8% опасаются вероятности сбоя в системе и базе данных. Для 4% риски нового формата документа связаны с возможной утечкой данных третьим лицам и потерей самого паспорта. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

Как считают респонденты, наиболее полезными функциями электронного документа могут стать его использование в качестве банковской карты (71%), функция хранения нескольких документов одновременно (69%), а также подпись и отправка документов в госорганы без их посещения (68%) и голосование на выборах (68%).

— Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%), заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%), — сказано в результатах опроса.

Ранее стало известно, что уже к 2024 году Россия может перейти на систему электронных паспортов.