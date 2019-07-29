ОБСЕ: Языковая политика на Украине нарушает права нацменьшинств

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер полагает, что языковая политика, которая сложилась на Украине, нарушает права нацменьшинств и вносит элементы дискриминации. Об этом он сказал газете "Известия".

— Одна из сегодняшних проблем — реализация рекомендаций Совета Европы. Например, это касается разделения между языками ЕС и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным национальным меньшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации, — ответил Заньер на вопрос о разногласиях вокруг русского языка на Украине.

Он добавил, что недавно принятый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в котором ничего нет о защите языков нацменьшинств, принимался без каких-либо консультаций с представителями меньшинств. Также, по словам Заньера, все вопросы об использовании госязыка на Украине решаются достаточно жёстко — через наказание.

Верховный комиссар отметил, что подразделение ОБСЕ, занимающееся темой языковой политики, работает над устранением искажений в ранее принятом законе и считает нужным создание механизма систематического взаимодействия, который бы "позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств".

Говоря о языковой автономии Донбасса, Заньер указал, что в случае достижения сторонами конфликта соглашения ОБСЕ готова содействовать урегулированию вопросов по языковой тематике и обеспечить экспертизу.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.