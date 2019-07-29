Из подтопленных снова районов Приангарья эвакуировали более тысячи человек

Спасатели за сутки эвакуировали более тысячи человек в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках и новой волны подтопления населённых пунктов. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

— Эвакуировано 1076 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения располагается 41 человек, из них восемь детей, — уточняют в сообщении.

Ранее уровень воды в реке Ие в Тулуне увеличился до 752 сантиметров, превысив критический более чем на полметра.

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