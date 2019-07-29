Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию

Молдавия снимает действующий с марта 2017 года запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию. Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент страны Игорь Додон.

— Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России, — рассказал он.

По его словам, теперь появилась возможность обсуждать вопросы двусторонней повестки. Додон напомнил, что российский премьер Дмитрий Медведев направил молдавской коллеге Майе Санду приглашение приехать в Москву с визитом, чтобы обсудить отношения двух стран.