Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию

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Фото © Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Молдавия снимает действующий с марта 2017 года запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию. Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент страны Игорь Додон.

Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России, — рассказал он.

По его словам, теперь появилась возможность обсуждать вопросы двусторонней повестки. Додон напомнил, что российский премьер Дмитрий Медведев направил молдавской коллеге Майе Санду приглашение приехать в Москву с визитом, чтобы обсудить отношения двух стран.

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