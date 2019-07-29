Семья из восьми человек отравилась грибами в Тамбовской области

В Центре гигиены и эпидемиологии выясняют, какие грибы послужили причиной отравления.

В Тамбовской области многодетная семья из восьми человек отравилась грибами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что среди госпитализированных — шестеро детей, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Самому старшему ребёнку пятнадцать лет, младшему — пять. Центр гигиены и эпидемиологии проводит проверку с целью выяснить, какие именно грибы употребляли пострадавшие.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, как правильно собирать грибы и не отравиться.