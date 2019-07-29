В российских магазинах появятся товары с AliExpress

В нескольких магазинах Краснодарского края и Свердловской области программа уже начала действовать.

Китайский маркетплейс AliExpress запустит программу поставки товаров для российских розничных сетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Первыми в магазинах появятся сезонные товары, различные аксессуары, товары для дома и сада, а также одежда. Всего несколько десятков тысяч наименований. Первыми клиентами AliExpress стали несколько региональных розничных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области.

Представители китайской компании рассчитывают, что доля продаж по такой модели может составить примерно 10% от общей суммы в российском сегменте AliExpress.

Ранее Лайф выяснил, почему AliExpress стал запрашивать ИНН и паспортные данные при покупке.