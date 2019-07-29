На пике Ленина в Киргизии пропал российский альпинист

Россиянин перестал выходить на связь на высоте пять тысяч метров при спуске с вершины.

Спасатели ведут поиски российского альпиниста, пропавшего в горах Киргизии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций страны.

По данным ведомства, гражданин России 1974 года рождения совершал спуск с пика Ленина. На высоте пять тысяч метров он перестал выходить на связь. На место выдвинулась группа из шести спасателей. Планируется привлечение дополнительных сил.

Высота пика Ленина составляет 7134 метра. Он располагается на границе Киргизии и Таджикистана и относится к горной системе Памира.

Ранее сообщалось, что спасатели сняли с Эльбруса польского альпиниста с горной болезнью.