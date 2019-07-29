В Якутии совершил аварийную посадку вертолёт ФСБ

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

На борту воздушного судна находилось пять пограничников. Причины инцидента выясняются.

Вертолёт ФСБ России Ми-26 совершил жёсткую посадку в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

На борту воздушного судна находилось пять пограничников. Никто из них не пострадал. Что стало причиной экстренной посадки, на данный момент неизвестно.

Отметим, что ранее портал FlashSiberia сообщил, о жёсткой посадке другого вертолёта — Ми-8.

По информации Лайфа, это гражданское судно, которое вылетело в район для тушения пожаров. При этом посадка Ми-8 была штатной.

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