В Якутии совершил аварийную посадку вертолёт ФСБ

Вертолёт ФСБ России Ми-26 совершил жёсткую посадку в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
На борту воздушного судна находилось пять пограничников. Никто из них не пострадал. Что стало причиной экстренной посадки, на данный момент неизвестно.
Отметим, что ранее портал FlashSiberia сообщил, о жёсткой посадке другого вертолёта — Ми-8.
По информации Лайфа, это гражданское судно, которое вылетело в район для тушения пожаров. При этом посадка Ми-8 была штатной.
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