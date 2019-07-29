Посетитель зоопарка в Казахстане оседлал жирафа с криком "Он мой братишка!"

Впрочем, за такой нетрадиционный вид родео мужчину могут привлечь к ответственности.

Посетитель зоопарка в казахстанском Шымкенте решил прокатиться на жирафе и забрался к нему в вольер. Видеозапись происшествия опубликована в инстаграме turkestan_today.

Пьяный мужчина перемахнул через трёхметровое заграждение и забрался на жирафа, чему тот определённо не обрадовался, скинув непрошеного гостя. После второй неудачной попытки оседлать парнокопытное, нарушитель ретировался. Сейчас его разыскивает полиция. Очевидцы отмечают, что незадачливый наездник отгонял других посетителей зоопарка с криком "Отойдите, он мой братишка!".

Ранее посетители зоопарка в Пензе до смерти закормили жеребёнка шетлендского пони.