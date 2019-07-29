Путин поручил ФАС обратить внимание на ситуацию с тарифами ЖКХ

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства, в частности, поручил ФАС обратить внимание на ситуацию с тарифами.

— Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются, чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни, — сказал российский лидер.

Путин и Артемьев также обсудили нацпроекты. Глава ФАС предложил объединить их с указом о развитии конкуренции.

— Майские указы, в которых мы говорим о национальных проектах, естественным образом нужно соединить с указом о развитии конкуренции в стране, поскольку национальные проекты в своих программных решениях ничего не говорят о конкуренции, — сказал Артемьев.

Отдельно руководитель службы затронул тему вреда российской экономике от картельных сговоров и на торгах. По его словам, они оцениваются в 2% ВВП.