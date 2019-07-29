В России стартовало серийное производство Су-57

В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА "Новости".
— В 2019 году (Су-57) запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолётов, — говорится в материалах, посвящённых 80-летию ОКБ им. Сухого.
Отмечается, что многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения обладает "высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей".
Напомним, Су-57 испытывали, проверяли и дорабатывали несколько лет. Согласно открытым данным, до 2028 года в строевые части ВКС России поступит не менее 76 таких машин. Они сменят истребители предыдущего поколения.
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