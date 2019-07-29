Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в трёх регионах Сибири

В зоне задымления находится порядка 500 населённых пунктов в 24 регионах Сибири и Дальнего Востока.

На территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

— Режим "Чрезвычайная ситуация в лесах" введён на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Республике Бурятия. "Особый противопожарный режим" действует на всей территории 24 субъектов, в 23 — частично, — говорится в сообщении ведомства.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров.