Площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 млн гектаров

Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае и Иркутской области, где в зоне задымления находится 15 населённых пунктов.

За прошедшую неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла более чем на 60% — до 1,6 миллиона гектаров. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полпредства по Сибирскому федеральному округу (СФО). Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае и Иркутской области, а всего на задымление и запах гари жаловались жители восьми регионов страны.

Полпред президента по СФО Сергей Меняйло уже распорядился принять превентивные меры для предотвращения перехода огня на населённые пункты и объекты экономики. Вместе с тем он призвал выстроить конструктивную работу с арендаторами леса, а также усилить информирование населения, чтобы регулярно представлять гражданам результаты мониторинга состояния атмосферного воздуха.

К слову, на данный момент превышение содержания оксида углерода на территории округа не зарегистрировано, за исключением города Киренска Иркутской области.

Отметим, что, по информации ГУ МЧС России по Иркутской области, в зоне задымления находится 15 населённых пунктов Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Нижнеилимского, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов.

— В населённых пунктах, подверженных задымлению, нужно принять дополнительные меры по минимизации воздействия задымления, обеспечить граждан необходимой медицинской помощью, — приводит слова Меняйло его пресс-служба.

Напомним, что по состоянию на пятницу, 26 июля, площадь лесных пожаров в Сибири оценивалась в 2,3 миллиона гектаров. С огнём боролись все выходные, а в воскресенье власти отчитались, что было потушено более 800 гектаров горящего леса за сутки.