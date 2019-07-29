Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летним юбилеем

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Вы стояли у истоков продюсерской профессии в России. И сегодня продолжаете активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, особое внимание уделяете поддержке и раскрытию молодых талантов, благотворительности, — отметил глава государства.

Отдельно российский лидер отметил вклад Крутого в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства.

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