Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
— Вы стояли у истоков продюсерской профессии в России. И сегодня продолжаете активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, особое внимание уделяете поддержке и раскрытию молодых талантов, благотворительности, — отметил глава государства.
Отдельно российский лидер отметил вклад Крутого в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства.
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