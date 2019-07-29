Порошенко отказался от охраны и вместе с семьёй покинул Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй вылетел за границу на отдых. Об этом сообщает интернет-газета "Украинская правда" со ссылкой на неназванный источник. По его данным, пунктом назначения экс-лидер Незалежной выбрал Турцию.

Отмечается, что часть родственников бывшего главы государства выехала за границу ещё на прошлой неделе, оставшиеся вместе с Порошенко — в воскресенье, 28 июля.

По словам источника, политик вместе с семьёй улетел в Стамбул. При этом перед отъездом экс-президент написал отказ от государственной охраны, которая пожизненно предоставляется всем бывшим президентам страны. Сколько Порошенко будет отдыхать от сотрудников службы безопасности, не уточняется.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский разгневал пользователей соцсетей отдыхом в Одессе.