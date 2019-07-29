Авиабилеты могут подорожать из-за камер наблюдения в самолётах

Подобное внедрение должно повысить уровень транспортной безопасности, считают специалисты.

В связи с возможной установкой камер видеонаблюдения в салонах самолётов цены на авиабилеты могут вырасти. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

По его словам, прежде чем внедрить систему видеонаблюдения в самолёты, необходимо согласовать её с разработчиками воздушных судов. Несмотря на то что организовать эту процедуру несложно, данный процесс довольно затратный.

— Естественно, компании говорят, что это затратно. В любом случае в авиации за всё платит пассажир. И в любом случае авиакомпании это переложат на стоимость авиабилета и за всё заплатит пассажир, — отметил Нерадько.

Ранее в Росавиации неоднократно заявляли о подобной инициативе. В частности, внедрение в салоны авиалайнеров системы видеонаблюдения, по мнению экспертов, обеспечило бы объективный контроль за работой персонала. Таким образом, считают эксперты, существенно повысится уровень транспортной безопасности.

Однако часть российских авиакомпаний подвергала критике данную идею, поскольку это повлечёт траты на установку оборудования и отразится на стоимости билетов.

Напомним, что ранее эксперты развеяли миф о том, что самые дешёвые авиабилеты продаются по четвергам.