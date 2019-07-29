Участника незаконного митинга арестовали за нападение на полицейского

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Фото © Виктор Кручинин / ТАСС

48-летний подозреваемый кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак.

48-летний Евгений Коваленко арестован на два месяца после инцидента на несогласованном митинге в центре Москвы 27 июля. Мужчину подозревают в том, что он метнул мусорный бак в сотрудника спецподразделения Росгвардии.

Арестован до 27 сентября, — сообщила Лайфу пресс-секретарь Мещанского районного суда.

Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, что ещё как минимум двое сотрудников Росгвардии получили травмы в результате действий участников несанкционированной акции протеста. У них оказались обожжены глаза от распыления перцового газа неизвестными митингующими.

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