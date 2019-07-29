"Детский сад!" Эксперты объяснили отказ оппозиции от согласованного митинга

Представители Либертарианской партии осознанно идут на провокацию, рассчитывая вызвать массовые беспорядки.

Мэрия Москвы согласовала акцию 3 августа против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщили в понедельник, 29 июля, в Совете при Президенте России по правам человека. Оппозиционерам было предложено провести митинг на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00. Однако те снова недовольны. Так, член Либертарианской партии России Михаил Светов утверждает, что в заявке фигурировала Лубянская площадь, а не проспект Сахарова, поэтому активисты настаивают, чтобы их мероприятие прошло там, и только там.

Неделю назад мы подали заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянскую площадь. У нас есть ответ от мэрии, который нас не утраивает. Мэрия предложила переговоры, они будут в ближайшее время. Мы действуем с санкции штабов независимых кандидатов. Мы не соглашались на Сахарова. — Mikhail Svetov (@msvetov) 29 июля 2019 г.

Между тем эксперты утверждают, что представители оппозиции специально идут на провокацию, отказавшись от проведения согласованного мероприятия.

— Детский сад! И это постоянно повторяется каждый раз, когда люди картинно оскорбляются, что вместо одного хорошего места в центре им дали и согласовали другое хорошее место в центре, — заявила в комментарии Лайфу вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова.

Напомним, проспект Сахарова — традиционное место в Москве для проведения митингов и различных акций. Люди проводили там достаточно многочисленные мероприятия и, как отмечает эксперт, не жаловались.

— Это просто входит в часть обязательной протестной программы, ритуальное просто действие, которое повторяется, когда перед митингом обязательно надо сказать, что власти неправы и происходит якобы удушение свободы слова, — добавила собеседница Лайфа.

Что касается массовых беспорядков, которые могут быть спровоцированы организаторами такого митинга, экспертная оценка однозначна: такое развитие событий им только на руку.

Напомним, на субботнем митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. При этом накануне акции Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности этого мероприятия.