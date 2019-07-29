В Минске поженили гусей, несмотря на запрет властей

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Фото © VK / Свадьба Харвистера и Кришны

Организатором свадьбы выступил владелец птиц. Жених проживал у него дома, а невеста — на даче.

В Минске поженили гусака и гусыню, торжество состоялось, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает интернет-издание TUT.by.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-21.userapi.com/c857520/v857520034/29eea/h8odX59ra7w.jpg" target="_blank">Свадьба Харвистера и Кришны</a></p>

Бракосочетание гусей Харвистера и Кришны прошло в столице Белоруссии в модном пространстве Hide. После регистрации брака жениху и невесте, одетым в костюм с бабочкой и белое свадебное платье, надели символические кольца на шею.

Организатором свадьбы стал хозяин гусей Андрей. Харвистер жил у него в квартире, но часто навещал свою возлюбленную Кришну на даче.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun9-22.userapi.com/c858424/v858424034/2a066/tNKO-3jMgis.jpg" target="_blank">Свадьба Харвистера и Кришны</a></p>

Ранее свадьбу планировалось сыграть в Лошицком парке Минска, но чиновники не разрешили, сославшись на то, что выездная регистрация проводится "только на основе заявления граждан".

На днях сообщалось о ещё одной курьёзной свадьбе: после 220 неудачных свиданий модель решила, что лучше выйти замуж за пса.

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