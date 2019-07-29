Полиция США: В Калифорнии стреляли из легально приобретённого АК-47

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о наличии сообщника стрелка.

Стрелок, открывший огонь по посетителям гастрономического фестиваля в городе Гилрой (штат Калифорния, США), проводил обстрел из легально приобретённого автомата. Об этом сообщил шеф местной полиции Скотт Смити в ходе пресс-конференции.

Он также подтвердил, что в ходе инцидента погибло три человека.

— Это были шестилетний мальчик, тринадцатилетняя девочка и молодой человек двадцати с лишним лет. Мотив стрельбы пока не установлен, — уточнил Смити.

При этом он отметил, что сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о наличии сообщника стрелка, и добавил, что, по данным полиции, обстрел проводился из автомата типа АК-47. Оружие было легально приобретено 19-летним злоумышленником 9 июля этого года.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции ликвидировали стрелка, открывшего огонь на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic. СМИ сообщали, что в результате происшествия около 15 человек получили ранения.