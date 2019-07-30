В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы "Сибирь"

Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

При этом объехать город можно через Братский район. Кроме того, закрыт мост через реку Ия. В этом районе дежурят сотрудники ГИБДД.

Напомним, 28 июля в Тулуне началась эвакуация людей из-за угрозы нового паводка. По последним данным, уровень воды в Ие достиг девяти метров, на два метра превысив критическую отметку.