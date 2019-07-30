Власти Амурской области пообещали обеспечить провизией жителей подтопленных сёл

Люди попросили у губернатора региона прислать им сигареты, что будет сделано "по возможности".

Руководство Амурской области пообещало обеспечить жителей, решивших остаться в подтопленных районах, всем необходимым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

На заседании комиссии по ЧС глава Амурской области заявил о необходимости обеспечить оставшихся в зоне паводка продуктами и питьевой водой. При этом в ответ на просьбу жителей села о доставке сигарет губернатор предложил не "допускать перегибов" при формировании груза.

— Завоз продуктов — воды, хлеба, масла, мяса, сладостей для детей, а также комбикормов для скота — идёт вертолётом. По возможности доставляются и сигареты. Но, как отметил глава региона, прежде всего необходимо доставить самое необходимое в нужных количествах тем, кто оказался отрезан водой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что людям постоянно предлагают покинуть опасную зону на вертолёте и расположиться в пунктах временного размещения, однако жители продолжают оставаться в затопленном селе, несмотря на ситуацию и на то, что летательному аппарату всё сложнее совершать посадки в подтопленном районе.

Напомним, что власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка. Ранее Лайф разговаривал с жительницей приамурского населённого пункта, которая уже перебралась в пункт временного размещения. По её словам, возвращаться домой страшно, а некоторым уже просто некуда. А жительница села Белоярово Амурской области поведала Лайфу подробности об эвакуации.