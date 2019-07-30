В Московском зоопарке надеются получить потомство от панд Жуи и Диндин

Уже сейчас животным устраивают кратковременные встречи, чтобы они привыкли друг к другу.

Руководство Московского зоопарка надеется, что со временем привезённые из Китая панды Жуи и Диндин дадут потомство. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Как уточняется, уже сейчас животным устраивают встречи, однако боятся спровоцировать конфликт, поэтому панды контактируют недолго.

— Со временем они привыкнут друг к другу, и случится то, к чему мы стремимся — получить в условиях нашего Московского зоопарка от них потомство, если получится. Возможно, мы получим, в некоторых зоопарках получается так, что они сами спариваются и дают приплод, а дальше как получится, — цитирует свой источник в зоопарке РИА "Новости".

Отмечается, что обычно панды рожают двух детёнышей, но выкармливают лишь одного. Из-за этого в Китае матери оставляют лишь одного малыша, в то время как второго выкармливают искусственно.

Ранее Лайф сообщал, что китайские панды Жуи и Диндин покинули свою родину 29 апреля. Их передали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет в знак особого доверия КНР. В зоопарке рассказали, что медведи смогут стать родителями не раньше, чем им исполнится по восемь лет, и отметили, что в неволе редко получается получить потомство естественным путём.