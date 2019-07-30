В Приамурье из-за угрозы подтопления эвакуировали из лагеря более 150 детей

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Амурской области

Власти Белогорска в Амурской области приняли решение об эвакуации загородного детского лагеря в связи с угрозой затопления. Об этом сообщается на сайте города.

В Белогорске эвакуирован лагерь "Мелиоратор". Организационные мероприятия по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова начались с шести утра, рассказала председатель эвакуационной комиссии Галина Бурмистрова, — говорится в сообщении.

Согласно словам Бурмистровой, из лагеря эвакуировали 152 ребёнка и 28 взрослых из-за подтопленной дороги, ведущей к лагерю. Детей доставили в Белогорск, откуда их забрали родители. Председатель эвакуационной комиссии заверила, что смена в лагере продолжится, как только сойдёт вода.

Напомним, что власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка. В свою очередь власти Амурской области пообещали обеспечить жителей региона, отказывающихся покидать свои сёла, товарами первой необходимости.

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