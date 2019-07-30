В Японии из-за жаркой погоды умерло 11 человек

Большинство пострадавших жителей — люди пожилого возраста, не включающие кондиционеры в целях экономии электроэнергии.

В Японии по меньшей мере 11 человек умерли, ещё 5,6 тысячи человек отправлены в больницы с 22 по 28 июля из-за сильной жары. Об этом сообщает Главное пожарное управление Японии.

Почти весь июль в Японии стояла прохладная для лета погода, где-то даже осенняя, с продолжительными дождями. Но на прошлой неделе для граждан страны закончился сезон плотных осадков, а столбики термометров не опускались ниже 32–33 градусов. В большинстве регионов воздух прогрелся до 35 градусов.

Большая часть пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, решившие сэкономить на электроэнергии и не включавшие дома кондиционеры. Японские власти призывают граждан носить головные уборы, пить больше жидкости и избегать продолжительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Напомним, что в 2018 году жара в Японии с аномально высокими температурами унесла жизни 150 человек, а десятки тысяч попали в больницы.