На Украине рассказали, через сколько лет страна может перестать существовать

По мнению политика, если Незалежная переживёт 2020 год, то для неё это станет "большой победой".

Через три года Украина может прекратить своё существование, если в стране не закончатся эксперименты с властью. Такое мнение в эфире NewsOne выразил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

— За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить, — заявил Кива.

По его мнению, сегодня к власти в Незалежной приходят люди без опыта и образования, которые не являются профессионалами.

Политик также считает, что если Украина переживёт 2020 год, то для неё это станет "большой победой", так как далее в бюджете заложено существенное увеличение тарифов ЖКХ, которое ударит по карманам обычных жителей.

Ранее Лайф рассказывал, как украинский политолог Андрей Ермолаев сравнил внешний вид Киева и Москвы, после чего ему стало стыдно за столицу Незалежной.