Вторая паводковая волна подтопила 475 жилых домов в Иркутской области

Отмечается, что из 12 оздоровительных лагерей эвакуировали почти две тысячи человек, включая более полутора тысяч детей.

Начавшийся 27 июля из-за ливней паводок подтопил 475 жилых домов в 20 населённых пунктах Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

— В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населённых пунктов, 475 домов с населением 2699 человек, из которых 653 — дети. Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что подъём воды из-за осадков произошел в реках Кирей, Ие, Олхе, Каторжанке, Солзан, Харлахте, Оке, Тойсук и Хорке. Ситуация также осложняется высоким уровнем грунтовых вод.

Отмечается, что спасатели эвакуировали в превентивных целях почти 1902 человека, из них 1516 детей, включая 1,5 тысячи детей из 12 лагерей.

Напомним, что 28 июля в Тулуне началась эвакуация людей в связи с угрозой нового затопления. Несколько часов назад уровень воды в Ие достиг девяти метров, превысив критическую отметку на два с половиной метра.