Порошенко заявил, что не собирается ни от кого прятаться

Он отметил, что бояться перестал "ещё в 2014 году на фронте", и рассказал об отсутствии фактов, за которые стоило бы переживать.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ему не за что краснеть. Политик подчеркнул, что не станет "прятаться" даже в случае лишения его неприкосновенности.

— Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин, — сказал Порошенко изданию "Украинская правда".

Он также заявил об отсутствии фактов, за которые ему стоило бы переживать. Экс-глава Украины отметил, что перестал бояться "ещё в 2014 году на фронте".

Накануне Лайф писал, что Порошенко вместе с семьёй покинул Украину. Он вылетел в Турцию, отказавшись от сопровождения государственной охраны, которая пожизненно предоставляется всем бывшим лидерам страны.

Напомним, на Украине в отношении экс-президента ведётся уже 11 уголовных дел. Сам Порошенко, комментируя в июне заведённые уголовные дела, заявил, что персонально ни одно из них не возбуждено. Он подчеркнул, что гордится каждым открытым уголовным делом.