Мать из Подмосковья оставила сына в камере хранения супермаркета

Посетители забили тревогу, когда услышали громкий плач в одной из ячеек. Мать ребёнка все обвинения в свой адрес отрицает.

Посетительница супермаркета в подмосковном Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребёнка в камере хранения и отправилась за покупками. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", посетители забили тревогу, когда услышали громкий плач в одной из ячеек.

— На все замечания его мать сказала, что он сам туда залез, а меня отправила дальше за покупками. Я хотел заснять происходящее, но женщина резко схватила ребёнка и убежала, — рассказывает очевидец события.

По данному факту следователи начали проверку.