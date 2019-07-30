В России упростили порядок сделок с недвижимостью

Теперь без нотариуса можно составлять договоры купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки.

В России с 31 июля изменяются правила сделок с недвижимостью с долевыми участками. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Завтра в силу вступят поправки в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Следуя новым правилам, без нотариуса можно составлять договоры купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки. Теперь достаточно просто письменной формы, если её подпишут все долевые собственники.

Как отметила эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко, изменения особо актуальны, если совладельцы являются родственниками.

В ведомстве также добавили, что отмена обязательного нотариального сбора позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, а также упростить процесс оборота недвижимости.