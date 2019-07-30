АТОР: Сочи обогнал Турцию по числу российских туристов

С начала текущего года курорты Краснодарского края посетили уже более семи миллионов человек.

Российские туристы в этом году отдают предпочтение курортам Сочи, нежели Турции. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение. Больше всего россиян отдыхает в Сочи, даже больше, чем в Турции, — сказала она.

С начала текущего года курорты Краснодарского края посетили уже более семи миллионов туристов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на то что в регионе проходили матчи ЧМ по футболу.

Говоря о российских туристах в Турции, президент России Владимир Путин ранее заявил, что россияне умеют отдыхать.