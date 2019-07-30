Медики назвали главные признаки профессионального выгорания

Человек начинает более цинично относиться к работе, чаще вступает в конфликты с окружающими, формирует безразличное отношение к труду.

Эмоциональная истощённость чаще всего сопровождает профессиональное выгорание. Об этом сообщает RT со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

Медики отмечают, что работник в такой период испытывает чувство опустошённости, проявляет негативное отношение к профессии, у него снижается общая работоспособность, и в конечном итоге он доводит себя до эмоциональных срывов.

По словам экспертов, человек начинает более цинично относиться к работе, чаще вступает в конфликты с окружающими, формирует безразличное отношение к труду и испытывает ощущение несостоятельности. Специалисты напомнили, что выгорание является следствием профессионального стресса.

Ранее эксперты рассказали, как избежать выгорания на работе.