Генконсул рассказал о десятках туристов, умерших в Турции в этом году

Дипломат напомнил, что людям следует быть внимательными и чуткими к себе и близким.

Российские туристы не всегда могут адекватно оценить состояние своего здоровья и в некоторых случаях не следуют рекомендациям врачей. В этом году уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального консула РФ в Анталье Олега Рогозу.

— Это касается в первую очередь пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками, — заявил дипломат.

Он отметил, что в 2019 году только из Антальи при содействии страховых компаний и всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ санавиацией в медучреждения России было эвакуировано восемь тяжелобольных граждан.

— Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких, — добавил Рогоза.

Он напомнил, что в случае необходимости находящиеся за рубежом россияне должны незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульства.