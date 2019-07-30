Уровень Амура рядом с Хабаровском поднялся до опасной отметки

Ожидается, что в ближайшие двое суток вода в реке поднимется ещё на 60–70 сантиметров.

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на 43 сантиметра и сейчас находится на отметке в 311 сантиметров. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС России.

Как ожидается, в течение ближайших двух суток вода поднимется ещё на 60–70 сантиметров.

В пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края уточнили, что при отметке в 311 сантиметров обычно начинается выход реки на пойму.

— При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 6–8 августа по расчётным данным уровень воды может достичь 580–630 сантиметров, — рассказали в МЧС, отметив, что опасным считается уровень воды на отметке 600 сантиметров.

По данным Администрации Хабаровска, при таком уровне в зону риска попадает около четырёх тысяч дач на островах Кабельный и Дачный, а также низкие места в городе. При этом угрозы затопления транспортных и промышленных объектов пока нет.

Как ранее сообщал Лайф, в регионе из-за паводков введён режим ЧС.