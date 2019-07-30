Фанат Земфиры рассказал, зачем разбил её автомобиль: Бегаю за ней четвёртый год

Поклонник хотел поговорить с певицей "по-человечески", но она постоянно ссылалась на занятость.

Фанат Земфиры, разбивший стёкла её автомобиля, объяснил причину своего поступка. Видеоролик опубликован на сайте Министерства внутренних дел РФ.

— Я пытался достичь того, чтобы сирена у машины сработала, чтобы хозяин автомобиля вышел. Хотел пообщаться, — рассказал Глеб С.

Задержанный признался, что специально попытался вывести певицу на конфликт, потому что все его предыдущие попытки поговорить с ней "по-человечески" заканчивались неудачей. По словам мужчины, артистка постоянно находила причины для того, чтобы отказать ему в разговоре. Также Глеб рассказал, что "бегает" за Земфирой уже четвёртый год. Теперь поклоннику певицы грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось о том, что буйный фанат разбил стёкла автомобиля Mercedes певицы Земфиры.