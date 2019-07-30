В Москве вынесли приговор киллерам из "банды Емели"

Суд в Москве вынес приговоры семерым членам банды киллеров, известной как "банда Емели". Их признали виновными в шести заказных убийствах криминальных авторитетов, сообщает РИА "Новости".

Игоря Галанцева приговорили к пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима и штрафу в 1 млн рублей. Сергея Новгородова — к пожизненному сроку и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Игоря Семенова — к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Андрея Гурова — к 18 годам и штрафу в 300 тысяч рублей. Олега Терешина — к 18 годам и штрафу в 200 тысяч рублей. Геннадия Баронова — к 21 году колонии особого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Петра Турлаева — к 21 году колонии особого режима.

При этом Баронов и Турлаев проведут в колонии 23 и 24 года, так как они уже получили реальные сроки по другому делу.

Напомним, ранее сотрудники МВД и СК раскрыли подробности дела банды Николая Емельянова, которая убивала воров в законе в Брянской и Калужской областях. Численность "банды Емели" насчитывала порядка 70 человек, сам Емельянов скрылся от правоохранителей в 2009 году, он находится в международном розыске.