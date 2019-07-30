Член СПЧ Кабанов: Задача оппозиции — сохранить градус ненависти

Правозащитник обеспокоен тем, что в соцсетях звучат уже более радикальные призывы к насилию в сторону правоохранительных органов.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов выразил мнение, что представителям оппозиции изначально были не нужны переговоры с властями по поводу согласования акции 3 августа. Об этом он написал в своём фейсбуке. По мнению Кабанова, у организаторов митинга совершенно другие задачи.

— Это раскачка улицы и возможная организация беспорядков, — указал правозащитник. — Для них важнее всего — сохранить градус ненависти. Уже появляются посты и заявления, что в правоохранителей нужно кидать не мусорки и бутылки, а гранаты Ф-1.

Кабанов отметил, что репостить подобные призывы незаконно, однако "они есть и их много". Кроме того, обращаясь к участникам незаконных протестных акций, он указал, что организаторы умело используют их в своих целях.

— Вы нужны на улице, а не на избирательных участках, — добавил Кабанов.

Напомним, что на субботнем несогласованном митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. Кроме того, было возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителям власти. К слову, это достаточно серьёзная статья, она может предусматривать лишение свободы на срок до десяти лет.