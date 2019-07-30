Мать "расстрелявшего" продавщицу мальчика объяснила поступок: Пошёл за старшим

Мать мальчика, который "расстрелял" продавщицу в екатеринбургском магазине игрушек, считает, что её сын (младший из "грабителей") пошёл на поводу у старшего товарища. Об этом она рассказала в интервью порталу "360".
— Мой сын в жизни никогда ни у кого ничего не возьмёт. Но у него друзей мало, и он за старшим другом пошёл как дурачок, — сказала Ольга.
По её словам, тот позвал её сына в магазин, чтобы купить пульки к игрушкам, сказав, что у него есть деньги. Женщина призналась, что продавцы этого магазина знают её лично.
— Продавщица сказала, что мой сын просто стоял рядом, он ни в чём не виноват. Глазёнками хлопал. Но всё равно неприятно, — добавила мать младшего участника "ограбления".
Ольга сказала, что её сын наказан и сидит дома. В ближайшее время они собираются переехать в другой район.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге два мальчика, семи и восьми лет, открыли стрельбу из игрушечного пистолета по продавцу, которая вместе с коллегами заподозрила их в краже. Одному из нападавших удалось вырваться и сбежать, а другого продавец задержала.
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