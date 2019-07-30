Украинский генерал призвал создать ракеты, способные достичь Москвы

Ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Киеву нужны ракеты для удара по Москве. Поводом для такого высказывания стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, то есть Российской Федерации, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург, — сказал Богдан в интервью изданию "Обозреватель".

По его мнению, подобные ракеты необязательно должны производиться с ядерными зарядами, но такая перспектива должна быть.

Прошлым летом о подобных ракетах мечтал другой украинский генерал.