Украинский генерал призвал создать ракеты, способные достичь Москвы

488

Фото © wikipedia.org / Адміністрація Президента України

Ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Киеву нужны ракеты для удара по Москве. Поводом для такого высказывания стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, то есть Российской Федерации, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург, — сказал Богдан в интервью изданию "Обозреватель".

По его мнению, подобные ракеты необязательно должны производиться с ядерными зарядами, но такая перспектива должна быть.

Прошлым летом о подобных ракетах мечтал другой украинский генерал.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×