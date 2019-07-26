Помпео подтвердил намерения США выйти из ДРСМД 2 августа

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Фото ©  Flickr / Tony Cyphert

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью каналу Fox News подтвердил планы Штатов выйти из Договора о РСМД 2 августа.

При этом политик выразил сожаление из-за того, что Москва "нарушила" положения договора.

Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.

Ранее Майк Помпео рассказывал, что Госдепартамент США упрашивал Россию не нарушать международные договоры.

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