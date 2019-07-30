Украина арестовала задержанный СБУ российский танкер

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
— Мы сделали это. Точка! — написал Матиос.
Он уточнил, что суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины.
Напомним, танкер был задержан на прошлой неделе. Как утверждают в СБУ, ранее судно называлось NEYMA, осенью 2018 года оно якобы блокировало украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. На Nika Spirit были проведены обыски, изъяты документы, бортовые журналы и записи переговоров. Экипаж танкера был допрошен, позже его отпустили. В Москву моряки прибыли рейсом из Кишинёва.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram