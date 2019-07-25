СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины заявила о задержании российского танкера NEYMA. Как утверждают в СБУ, судно осенью 2018 года якобы блокировало украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

В настоящее время готовится ходатайство для ареста танкера.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.