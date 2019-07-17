Суд продлил арест всем задержанным в Керченском проливе украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, которые были задержаны осенью 2018 года после провокации в Керченском проливе. Они останутся под стражей до конца октября.

Отметим, что по просьбе Следственного управления ФСБ России судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме. В здании суда помимо родственников моряков и журналистов присутствовала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Всем задержанным предъявлено обвинение в окончательной редакции в незаконном пересечении границы РФ в составе организованной группы. По словам адвоката Николая Полозова, дело насчитывает 20 томов, ознакомление с документами займёт по меньшей мере три месяца.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков. На допросе нарушители признались в совершении провокации.