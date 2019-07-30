Психолог объяснил, кто подвержен риску профессионального выгорания

По мнению специалиста, люди с призванием будут уставать, но не будут чувствовать выгорания.

Синдром выгорания свойственен людям, которые занимаются не своим делом. Об этом в беседе с НСН заявил завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. Так он прокомментировал выводы НИИ медицины труда, который назвал главные признаки профессионального выгорания.

— У наших соседей, у украинцев, несколько лет назад было проведено общее обследование на синдром выгорания у всех врачей-психиатров. Оказалось, что старше 32-33 лет нет ни одного человека с синдромом выгорания, — привёл пример специалист.

По его словам, те, кто не должен был заниматься психиатрией, отсеялись ещё на этапе между вузом и 30-летием. Эксперт отметил, что люди, имеющие призвание, будут чувствовать усталость, но не будут выгорать.

— Мы можем это видеть во всех профессиях. Хотя, с другой стороны, пока я не слышал о компьютерщиках, молодых ребятах, хакерах, которые страдают синдромом выгорания, потому что они увлечены. А возрастные категории самые опасные — это в районе 30, потому что им объясняли, что надо заниматься престижными профессиями, а для многих из них это нелюбимая профессия, — добавил врач.