Беглов поддержал идею создания сада ощущений для слабовидящих в Петербурге

Такой объект должен появиться на территории Центра реабилитации инвалидов во Фрунзенском районе, который сегодня посетил градоначальник.

Власти Санкт-Петербурга считают необходимой задачей развивать доступную среду для маломобильных горожан. Об этом заявил во вторник врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время посещения Центра реабилитации инвалидов во Фрунзенском районе.

Градоначальнику показали новую спортивную площадку, кабинет компьютерной грамотности и теплицу, где пациенты выращивают помидоры, огурцы и горох. А вскоре на территории центра может появиться ещё и сад ощущений для слабовидящих горожан.

— Это интересная тема. Мы уже знаем, где взять деньги, и обязательно в течение ближайшего времени сделаем на этой территории такой сад для слабовидящих. Чтобы они могли потрогать определённые растения руками, камушки, песочек, щебень, — рассказал Беглов.

Центр реабилитации, о котором идёт речь, открылся в 2003 году. Учреждение проводит комплексную реабилитацию детей и взрослых. Ежегодно в нём обслуживается более 2,5 тысячи человек.

По данным пресс-службы Смольного, в этом году центру выделено 90 миллионов рублей, из которых около 2,5 миллиона рублей предусмотрены на обеспечение доступной среды для инвалидов.

Напомним, что 18 июля Беглов представил президенту России Владимиру Путину доклад о мерах соцподдержки жителей Санкт-Петербурга. В частности, врио губернатора рассказал о введении круглогодичного бесплатного проезда в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, о запуске службы "социальных участковых", а также о внедрении социальной "Карты петербуржца", обладателями которой стали 45 тысяч горожан.