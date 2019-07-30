Самолёты НАТО провели разведку у западных границ РФ

В последнее время зарубежные самолёты-разведчики всё чаще появляются близ российских рубежей.

Американский самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint совершил разведывательный полёт вдоль границ Калининградской области. Об этом сообщает Plane Radar.

По данным мониторингового ресурса, самолёт взлетел с военной авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился в сторону Балтики, где совершил разведполёт в непосредственной близости от российского региона. Спустя три часа воздушное судно отправилось на аэродром базирования.

К самой западной области России также приблизился самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции. Gulfstream GIV SP произвёл полёт в акватории Балтийского моря, в том числе в районе полётной информации Калининградской области.

14:23 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции🇸🇪 #Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, взлетевший с авиабазы Линчёпинг ( ICAO: ESCF), производит полёт в акватории Балтийского моря, в том числе и в #FIR Калининградской области🇷🇺.#Kaliningrad #SwedishAF pic.twitter.com/ddI66wkGHD — PlaneRadar (@ua4wiy_) July 30, 2019

Ранее Лайф сообщал, что у берегов полуострова Крым провели разведку два американских самолёта.