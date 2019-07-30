Самолёты НАТО провели разведку у западных границ РФ

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Фото © Flickr / Steve Lynes

В последнее время зарубежные самолёты-разведчики всё чаще появляются близ российских рубежей.

Американский самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint совершил разведывательный полёт вдоль границ Калининградской области. Об этом сообщает Plane Radar.

По данным мониторингового ресурса, самолёт взлетел с военной авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился в сторону Балтики, где совершил разведполёт в непосредственной близости от российского региона. Спустя три часа воздушное судно отправилось на аэродром базирования.

К самой западной области России также приблизился самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции. Gulfstream GIV SP произвёл полёт в акватории Балтийского моря, в том числе в районе полётной информации Калининградской области.

Ранее Лайф сообщал, что у берегов полуострова Крым провели разведку два американских самолёта.

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