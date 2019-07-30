Путин утвердил создание оргкомитета по подготовке фестиваля "Таврида — Арт"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля творческих сообществ "Таврида — Арт". Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.
Как уточняется, российский лидер также утвердил состав оргкомитета, главой которого стал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Вместе с ним в состав нового комитета вошли глава Республики Крым Сергей Аксёнов, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, руководитель Росмолодёжи Александр Бугаев, гендиректор компании "Яндекс" в России Елена Бунина, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, глава Сбербанка Герман Греф и другие.
Напомним, форум "Таврида" ежегодно проходит на территории Крыма с 2015 года. С этого года "Таврида" переходит на круглогодичный формат и расширяется до формата арт-кластера. Теперь это не только образовательный форум, но и фестиваль творческих сообществ "Таврида — Арт", а также стационарная "арт-резиденция".
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