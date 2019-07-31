Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время намерен осуществить ряд экономических реформ, в числе которых будет приватизация государственных компаний. Об этом в интервью Bloomberg рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук.

— Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечём пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут чёткий сигнал, что правила изменились, — заявил Гончарук.

Кроме того, в Киеве, по его словам, намерены заключить новое соглашение с МВФ, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

Ранее стало известно, что власти в Киеве готовят масштабную реформу СБУ.