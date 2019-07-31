Украинская оппозиция назвала курс Киева в НАТО и ЕС бутафорией

Представитель украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала "112 Украина" назвал вектор движения Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс бутафорией.

— Это всё бутафория. Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан... то, что нас больше всего беспокоит, — пояснил он.

Напомним, что ранее представитель украинской оппозиции заявлял, что если эксперименты над властью не закончатся, то страна может прекратить своё существование через три года.