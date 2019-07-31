В Лондоне сообщили, что Британия покинет ЕС вовремя

Министр Великобритании по вопросам Брексита Стивен Баркли заявил главному переговорщику от ЕС Мишелю Барнье, что Королевство покинет Евросоюз 31 октября.

— Провёл разговор с Мишелем Барнье и ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим достичь сделки, но покинем ЕС 31 октября с ней или без неё, — написал Баркли в своём твиттере.

Он также подчеркнул, что сейчас в стране работают два новых комитета по Брекситу, а Британия готова к выходу из состава ЕС.

Напомним, договорённость о "гибком" продлении отсрочки Брексита до 31 октября 2019 года была достигнута в апреле. Ранее новоиспечённый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Королевство выйдет из ЕС именно в обозначенный день.